Le Bénin n’a pas attendu l’aide financière des partenaires techniques et financiers pour organiser la présidentielle du dimanche 11 avril dernier. C’est ce qu’a déclaré le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci lors d’une rencontre avec les missions d’observation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) , de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et du Conseil de l’entente.

« Nous ne voulons pas recevoir un demi dollar de qui que ce soit pour organiser les élections. Est-ce que la France ou les USA attendent que le Fond ou la Banque Mondiale leur donne de l’argent pour organiser leurs élections ? . Donc nous avons décidé qu’il n’y aura pas de Basket Fund au Bénin » a fait savoir Aurélien Agbénonci selon les propos rapportés par le journal Matin Libre.

“Mendicité collective”

D’après les explications du chef de la diplomatie béninoise qui s’entretenait avec ses vis-à-vis sur le volet financement du processus électoral, le Basket Fund amène un pays qui se « dit responsable » à oublier de « mettre l’argent de côté » pour organiser ses élections et compter sur l’aide des organisations internationales.

« On peut comprendre le Basket Fund pour des pays qui ont connu la guerre. Mais dans un pays qui fonctionne normalement, pourquoi les Africains doivent chaque fois attendre que ça soit les Occidentaux, que ça soit l’ONU qui organisent une sorte de mendicité collective pour dire, on a créé un fonds commun des élections ? Ça permet à des puissances extra-africaines de s’immiscer dans vos processus électoraux » a déclaré Aurélien Agbénonci. Il rappelle que le Bénin a pendant longtemps organisé les élections avec le Basket Fund. Ce temps semble donc révolu si on ajoute foi aux propos du chef de la diplomatie béninoise relayés par le journal Matin Libre.