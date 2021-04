À l’ère du numérique, il devient important pour ne pas dire indispensable pour les entreprises qui veulent émerger et ne pas disparaître subitement d’opérer une transformation digitale. Ces dernières années et surtout avec la pandémie liée au nouveau coronavirus, le recours au digital s’est accru. En effet, avec le confinement et les mesures sanitaires mises en place par chaque état pour freiner la propagation du virus, de nombreuses activités ont été impactées. Soumis à un nouveau mode de vie qui a obligé les citoyens de la plupart des pays du globe à rester chez eux, le constat fait est que nombreux sont ceux qui se sont tournés vers le digital pour occuper leurs journées et pour avoir désormais accès à des services vu que désormais les contacts et les déplacements sont limités aux besoins essentiels. Face à cela, offrir la meilleure expérience utilisateur qui soit à ses clients et potentiels clients qui ont accès en ligne aux services d’entreprises devient une nécessité pour toute entreprise qui veut s’imposer dans son domaine. Fort heureusement, il est possible aujourd’hui d’avoir accès via Internet à une plateforme d’expérience d’analyse digitale qui aide les entreprises à prendre les bonnes décisions et à anticiper sur la réaction de ses clients en explorant de nouvelles pistes à partir de données fiables sur leur clientèle et leurs prospects

L’intérêt de récupérer des informations à partir des solutions comme celle évoquée plus haut réside en ce sens que grâce à elle, les entreprises disposent désormais des données comportementales sur leurs clients et leurs prospects qui vont pousser les responsables de l’entreprise à l’action. Avec ses données, l’attitude des clients ou des prospects est décodée et l’entreprise peut également déterminer quels sont les problèmes et les opportunités concernant par exemple les produits et la tarification, le contenu, les comportements, les performances. Les alertes que la plateforme envoie vont permettre d’agir rapidement dans le sens de corriger les éventuelles anomalies et obstacles au développement de l’entreprise et de son portefeuille clients.

Une mauvaise expérience peut coûter cher

Une mauvaise expérience peut repousser un nombre important de clients ou potentiels clients et du coup occasionner de grosses pertes sur le plan financier et ainsi freiner le développement d’une entreprise. C’est pour cela il est très important d’avoir une bonne maîtrise des données concernant les soucis techniques qui affectent l’expérience et l’interface avant que les revenus de l’entreprise ne soient durement impactés. Au fur et à mesure que le temps passe, les entreprises se lancent dans de nouvelles branche qui vont rapporter des devises, autrement dit être de nouvelles sources de revenus. Mesurer l’impact des nouvelles pistes et anticiper peut s’avérer être intéressant pour les responsables aux postes de décisions dans les entreprises qui vont de cette façon gagner en temps. Ce type de plateformes qui n’est pas seulement réservé au personnel des départements informatiques, car touche presque tous les autres équipes (digitales, analystes, opérations & IT, e-commerce, design & UX) permet d’avoir une idée sur la portée des actions concernant par exemple l’expérience utilisateur web, mobile et app.