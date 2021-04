Lara Trump n’aura pas fait de cadeaux à Facebook et Instagram suite à leur refus de publier l’interview que lui a accordée son beau-père sur « Fox & Friends ». En effet, selon les informations rapportées sur cette situation, Facebook et Instagram auraient notifié par mail à cette membre du clan Trump que le milliardaire républicain ne devrait pas apparaître sur la plateforme à cause de la sanction dont il fait l’objet.

Une décision digne des pays “communistes” selon Lara Trump

Cette décision a visiblement mis en colère la productrice de télévision et épouse d’Eric Trump. Pour elle, la décision des géants de technologie serait digne des phénomènes observés dans les pays « communistes ». « C’est tellement fou », s’est-elle exclamée. « Ce n’est pas le pays dans lequel nous voulons vivre, cela se produit dans les pays communistes », a-t-elle ajouté.

« Mais je pense que le message est qu’ils veulent effacer Donald Trump. Ils veulent que vous oubliez qu’il a existé. Ils ne veulent pas que vous le voyiez, ils ne veulent pas que vous l’entendiez, détournez le regard, passez à autre chose, taisez-vous et racontez votre vie, oubliez que Donald Trump a existé. C’est vraiment effrayant », a-t-elle déploré. Rappelons que la sortie médiatique effectuée par le milliardaire républicain sur « Fox & Friends » est la première qu’il a effectuée depuis son départ de la Maison-Blanche.

Trump, toujours sous sanction

Suite aux événements du 6 janvier où ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain, il a été banni des différentes plateformes des médias sociaux. Au cours de l’interview, Donald Trump qui a annoncé qu’il se présenterait à nouveau aux prochaines élections présidentielles s’est évertué à lancer des piques à l’endroit de son successeur.