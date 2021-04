Le gardien de but des Ecureuils du Bénin, Saturnin Allagbé fait un geste symbolique à l’endroit d’un jeune fan. Il a réalisé le rêve du jeune fan, Joris. Selon un post sur la page Facebook de la Fédération béninoise de football (FBF), Joris est un jeune fan du gardien béninois du club français, Dijon. Agé de 11 ans, Joris a nourri le rêve d’avoir le maillot de son idole, Saturnin Allagbé. Et son rêve s’est réalisé, a annoncé le FBF ce 17 avril 2021.

Pour réaliser son rêve, le jeune Joris a eu recours au service de son père. C’est, en effet, son père, Ludovic Malécot qui a contacté la FBF via la page Facebook de l’instance faitière du football béninois. Le père a, au nom de son fils, demandé «un maillot des Écureuils du Bénin de son idole Sat (Saturnin Allagbé, NDLR) ». L’international béninois a été informé de la demande lors du rassemblement de l’équipe nationale du Bénin du mois de mars dans le cadre des cinquième et sixième journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 reportée en 2022.

Alors, il avait promis réaliser le rêve du gamin une fois de retour à Dijon. Il a donc tenu sa promesse et a offert son maillot au jeune Joris qui «ambitionne de devenir gardien de but ». Pour rappel, le gardien béninois évolue actuellement à Dijon FCO. Il a d’ailleurs retrouvé sa place de titulaire dans les buts des Dijonnais. Et le club a enregistré sa première victoire de la saison (2-0) face à l’OGC Nice à ce week-end lors de la 33è journée de la ligue 1.