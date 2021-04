Entre la France et l’Algérie, les relations diplomatiques ne sont pas des plus harmonieuses. En effet, profitant d’une sortie médiatique qu’il a effectuée sur le média en ligne Arabic Post, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Belhimer a fustigé les activités que mène l’ambassadeur français dans le pays. Le diplomate français aurait coutume de s’entretenir avec les opposants favorables à une transition démocratique.

Des piques à l’endroit de l’ambassadeur français

« Je crois que l’ambassadeur de France ne ratera pas ces précieuses opportunités grâce à sa grande expérience et sa connaissance des limites et des règles de la pratique diplomatique, notamment en Algérie, qui, le cas échéant, n’hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation », aurait déclaré M. Belhimer selon les propos rapportés par le média en ligne Arabic Post. La partie française n’aura pas tardé à réagir face à ces mots de l’officiel français.

“Nous déplorons ces différentes déclarations…”

Pour la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, les déclarations du ministre algérien sont plutôt déplorables. « Nous déplorons ces différentes déclarations, qui ne reflètent ni la qualité de nos relations bilatérales, ni la dynamique de leur renforcement, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays », a notamment fait savoir la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Rappelons que ces différents échanges interviennent dans un contexte où la visite du premier ministre français a été annulée officiellement pour des raisons sanitaires.