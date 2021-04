L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés fin mars par les juges de la Chambre d’Appel de la Cour pénale internationale. Bien qu’ils soient libres de tout mouvement et que le gouvernement ivoirien ait pris les dispositions pour qu’ils rentrent dès qu’ils le souhaitent, la CPI doit encore donner son aval avant. Pour le Secrétaire général d’une des franges du Front populaire ivoirien (FPI) Assoa Adou, ils n’attendent plus que la CPI pour décider de la date du retour de l’ancien chef de l’Etat.

« Nous attendons le feu vert de la CPI et le Président Laurent Gbagbo fixera la date de son retour », a déclaré M. Adou. Ce dernier aval de la CPI est dans le cadre d’une instruction donnée par les juges de la Chambre d’Appel, le 31 mars 2021 au greffe pour qu’il prenne les dispositions en vue du retour sécurisé des deux ex-pensionnaires de La Haye.

“Gbagbo vient pour la réconciliation”

Ce dimanche, à l’occasion de la cérémonie de présentation du comité d’organisation pour l’accueil de Laurent Gbagbo, Assoa Adou a rassuré les uns et les autres que leur mentor ne rentre pas pour se venger, mais plutôt pour participer à la réconciliation des Ivoiriens. « Je voudrais dire à nos adversaires d’être rassurés. Le président Gbagbo ne vient pas pour faire la guerre. Il ne vient pas pour se venger, […] Je les rassure, Gbagbo vient pour la réconciliation. Il me demande de vous dire qu’il vient pour la réconciliation », a-t-il déclaré.