Lors de l’audience de ce jeudi qui a marqué la fin des débats dans le procès du meurtre de Georges Floyd, l’ex-policer de Minneapolis, Derek Chauvin qui est accusé d’avoir tué le noir américain, a refusé de témoigner. Prenant la parole devant le tribunal depuis la table de la défense juste après la reprise l’audience, il a refusé de témoigner évoquant le cinquième amendement. « J’invoquerai mon privilège du Cinquième Amendement aujourd’hui », a-t-il déclaré. Cet amendement de la législation américaine fait en effet, référence au droit de tout accusé aux USA de ne pas apporter de témoignage susceptible de l’incriminer.

A sa suite, les procureurs ont alors rappelé à la barre le Dr Martin Tobin, un pneumologue qui a offert un témoignage clé pour l’accusation la semaine dernière. Celui-ci a affirmé que Georges Floyd était mort d’un manque d’oxygène sous la pression du poids des agents sur son cou, son dos et ses côtés. Le Dr Tobin a réfuté certains des témoignages du médecin légiste Dr David Fowler, qui a témoigné pour la défense que Floyd souffrait d’une arythmie cardiaque en raison de sa maladie cardiaque sous-jacente.

Il plaide non coupable

Une série d’experts médicaux ont témoigné pour l’accusation, affirmant que la contrainte de la police avait restreint l’oxygène au corps de Floyd et avait provoqué l’arrêt de son cœur. Mais l’avocat de la défense Eric Nelson a fait valoir qu’une combinaison de la maladie cardiaque sous-jacente de Floyd, de l’adrénaline et du fentanyl et de la méthamphétamine qu’il avait ingérés avant l’arrestation constituait une combinaison fatale. Fowler a témoigné qu’il y avait tellement de facteurs en jeu qu’il considère que la manière de la mort de Floyd est indéterminée. Chauvin a plaidé non coupable. Les trois autres officiers impliqués sont accusés d’avoir aidé et encouragé, et devraient être jugés conjointement en août.