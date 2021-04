A la suite du décès du Maréchal Président Tchadien Idriss Deby Itno, l’un de ses fils, 37 ans est porté à la tête du pays par un conseil militaire qu’il dirige. En effet, contrairement à la loi fondamentale du Tchad qui désigne le président de l’Assemblée nationale pour assurer l’intérim, c’est son fils Mahamat Deby Itno, militaire de formation qui prend les rênes du pays.

L’article 81 de la constitution du Tchad prévoit qu’en cas de vacance au poste de Président de la République, ses attributs sont exercés par le président de l’Assemblée nationale. Mais après la mort du Président fraichement réélu, c’est Mahamat Deby Itno, fils du président défunt qui a pris les commandes du pays pour 18 mois et porté par un conseil militaire qui a dans la foulée dissout le gouvernement et l’Assemblée nationale.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelques causes que ce soit d’empêchement définitif constaté par la Cour Suprême saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l’exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 95 et 96 sont provisoirement exercées par le président de l’Assemblée nationale précisent les textes du Tchad.

À cet effet, le président de l’Assemblée nationale assurant les fonctions de président de la République ne peut ni démettre le gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l’Assemblée nationale. Malgré ces dispositions, le commandant de la garde présidentielle, Mahamat Idriss Deby Itno a pris le pouvoir et succède à son feu père, le président Idriss Deby Itno.