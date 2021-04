Il y’a quelques jours, on apprenait le décès subit du président tchadien, officiellement sur le terrain alors qu’il menait une offensive contre les rebelles dans le pays. Une annonce qui a ému beaucoup de tchadiens et d’africains, même si le personnage reste controversé dans son pays.

Principal et puissant allié de la France dans la lutte contre le terrorisme, le président français Emmanuel Macron a décidé à ses funérailles. Après, les nombreux hommages reçus lors de la cérémonie, son fils Zakaria Idriss Deby Itno a décidé de lui rendre un nouvel hommage sur la toile

« Tu nous as brutalement quitté et tu es parti certes, pour toujours et à jamais dans nos cœurs. Notre Maréchal, notre Président, notre père. Puisses-tu à jamais reposer en paix. » a affirmé Zakaria Idriss Deby Itno.