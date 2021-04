En janvier dernier le fils de l’ancien président américain Donald Trump, Donald Trump Jr. a été déposé par le procureur général de Washington, Karl Racine, l’impliquant dans un dossier de malversation. Les entités de Trump, et le comité d’organisation de l’investiture de Trump en 2017 ont été poursuivis en justice pour des allégations selon lesquelles ils auraient dépensé plus d’un million de dollars pour réserver une salle de bal à l’hôtel Trump International pour l’investiture, dans le cadre d’un plan visant à « payer excessivement trop cher » l’espace de fête et à enrichir le président. Selon le procureur Karl Racine, « les preuves sont claires, l’entreprise Trump et la famille Trump ont utilisé l’organisation à but non lucratif pour en tirer profit ».

Le dossier identifiait l’assistant du fils du président comme point de contact sur un bloc de chambres d’hôtel pour près de 50 000 $ et dit que son « ami proche » a fourni la « signature d’autorisation ». Le témoin clé dans le procès est Stephanie Winston Wolkoff, ancienne meilleure amie de Melania et organisatrice de l’événement inaugural. Elle a affirmé avoir fait part de ses préoccupations au sujet des prix avec Donald Trump, Ivanka et Rick Gates, un haut responsable de la campagne à l’époque.

“Je n’ai pas été assez impliqué”

Toutefois dans sa déposition, Donald Trump Jr. a affirmé n’avoir aucun lien avec l’organisatrice de l’événement. « Je la connais. Je pense que je l’ai rencontrée mais je ne la connais pas », a déclaré Don Jr. à propos de Stephanie Winston Wolkoff. Don Jr. a également déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir assisté à des réunions de planification pour l’inauguration et semblait se souvenir très peu des événements d’alors. « Vous entendez un peu ici et là, mais encore une fois, je n’ai pas été assez impliqué », a-t-il soutenu. « Ce n’était pas quelque chose qui était trop gros sur ma liste de priorités étant donné ce à quoi je devais faire face, » a ajouté l’aîné de l’ancien président.