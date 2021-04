L’épouse du président américain a fait une petite blague ce 1er avril à celles et ceux qui effectuaient un vol avec elle le jeudi. En effet, en guise de poisson d’avril, la première dame des Etats-Unis s’est déguisée en hôtesse et a distribué à ses collaborateurs des barres glacées. Les membres de l’équipage, des services secrets et de la presse ont reçu les glaces de cette hôtesse sans savoir qu’il s’agissait en réalité de la première dame.

La femme avec ses cheveux courts, avec un masque de protection noir portait en effet un badge au nom de « Jasmine ». Cette identité lui avait en réalité servi de couverture et lui a permis de circuler à travers l’appareil qui la ramenait à Washington après la visite qu’elle avait effectuée en Californie. Personne ne savait qu’il s’agissait en réalité de Jill Biden.

Déguisée en “Jasmine”

Plusieurs minutes après, l’hôtesse connue sous « Jasmine » est à nouveau revenue en enlevant sa perruque. Elle leur ainsi révélé sa vraie identité en leur lançant : « poisson d’avril ! ». Selon les confidences qui ont été faites par certains de ses proches, Jill Biden serait une habituée de ces petites blagues. Ses collaborateurs en avaient souvent eu droit depuis que son époux occupait le poste de vice-président des Etats-Unis.