A la suite de plusieurs autres constitutionnalistes du continent, les spécialistes de la loi fondamentale réunis au sein de la société burkinabè de droit constitutionnel déplorent l’incarcération de leur homologue béninois Joël Aïvo. A travers une déclaration datée du 29 avril 2021, ils exigent purement et simplement, le respect inconditionnel de ses droits civils et politiques.

Pour la société Burkinabè de droit constitutionnel, cette arrestation de Joël Aïvo est inquiétante et symptomatique d’une récente série de mesures préoccupantes pour la protection des libertés fondamentales, la préservation des acquis de l’Etat de droit et du constitutionnalisme au Bénin, jadis considéré comme un modèle de démocratie en Afrique.

Les constitutionnalistes burkinabè disent par ailleurs suivre de près la détention de leur homologue et lui exprime toute leur solidarité et s’emploieront à œuvrer pour le recouvrement de ses libertés et de ses droits fondamentaux. Rappelons que plusieurs autres associations africaines de droit constitutionnel ont appelé à sa libération.