L’Union Européenne n’a pas tardé à monter au créneau pour réagir face au traitement dont a fait l’objet John Sudworth, un journaliste du groupe audiovisuel public britannique BBC. En effet, face aux pressions et critiques de tous ordres pour ses reportages dans le Xinjiang, l’homme des médias a dû quitter la Chine continentale pour Taïwan au cours de la semaine écoulée.

Il quitte le pays suite aux différentes persécutions

A en croire les informations rapportées par certains médias, la fuite du journaliste « est consécutive à une campagne d’intimidation des autorités chinoises qui dure depuis des mois ». Cette situation n’a pas échappé au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell qui indique que le sort de John Sudworth vient s’ajouter à la longue liste des journalistes étrangers qui sont harcelés à cause de leur travail. Pour lui, c’est le « dernier cas en date de correspondants étrangers chassés de Chine en raison du harcèlement et des entraves constants à leur travail, qui s’ajoute à l’expulsion d’au moins 18 correspondants l’année dernière ».

Les Ouïghours, un sujet qui fâche ?

« Son départ intervient après une longue période de harcèlement de la part des autorités, comprenant la surveillance, les menaces de poursuites judiciaires, l’obstruction, l’intimidation et la mise en ligne par les médias officiels de vidéos le désignant personnellement et utilisant des séquences vidéo de la police », a poursuivi l’officiel européen. Rappelons que depuis plusieurs semaines déjà, le torchon brûle entre l’Europe et la Chine. Le sujet relatif au traitement réservé à la minorité musulmane des Ouïghours est le principal point de discorde.