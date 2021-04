Le décès du maréchal Idriss Deby Itno continue de susciter des réactions à travers le monde. En effet, sur le réseau social de Mark Zuckerberg, l’activiste anticolonialiste Kemi Seba a également rendu à sa manière un hommage à l’illustre disparu. Cette figure du panafricanisme contemporain a estimé qu’il serait difficile de coller une seule étiquette au président tchadien.

“Impossible de résumer Deby” selon Kemi Seba

Stellio Gilles Robert Capo Chichi, de son vrai nom, a rappelé que le maréchal Idriss Deby Itno, était « militaire d’exception ; dictateur radical et meurtrier ; allié de la cancérigène FRANÇAFRIQUE ; mais également un ultime rempart face aux terroristes au Sahel ». Face à tout ceci, Kemi Seba laisse lire dans son texte qu’il serait « impossible de résumer Idriss Deby en une seule facette lorsque l’on connaissait la complexité de l’Homme ».

“Ultime rempart militaire face aux terroristes au Sahel”

« Bien qu’opposé à de trop nombreuses reprises à ses choix, il m’est difficile de me réjouir de la mort d’un Homme qui faisait office d’ultime rempart militaire face aux terroristes au Sahel. », a fait remarquer le franco-béninois. Il a également saisi l’occasion de cette tribune pour faire remarquer que le décès du maréchal Idriss Deby Itno constitue un véritable problème pour la lutte contre la déstabilisation du Sahel. “Une pensée pour toutes celles et ceux, qui ayant un sens de l’analyse politique, lucide et froid, savent qu’à travers sa mort, le sahel risque d’être encore plus déstabilisé.”, a-t-il poursuivi