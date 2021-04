Le gouvernement saoudien a l’intention de vendre une participation de sa plus importante société de pétrole. C’était hier mardi 26 avril 2021 que l’information a été donnée par le prince héritier Mohamed Ben Salmane, dans une interview télévisée. Il s’agit en effet d’une participation estimée à 1% dans la compagnie nationale d’hydrocarbures, Aramco, et évaluée à près de 19 milliards de dollars.

Une discussion actuellement en cours

Au cours de son intervention sur les médias officiels saoudiens, le prince héritier a fait savoir qu’« il y a actuellement une discussion sur l’acquisition de 1% d’Aramco par un leader mondial dans le domaine de l’énergie. Ce sera un accord très important pour stimuler les ventes d’Aramco dans un très grand pays ». Cependant, MBS n’a pas donné davantage de détails sur l’identité de l’acquéreur, laissant planner le doute sur un investisseur chinois.

Aramco a d’autres clients en Asie

Cela peut se justifier par le fait que la Chine fait partie des plus gros acheteurs de pétrole brut de l’Arabie Saoudite. En effet, d’après les chiffres de l’administration générale des douanes de l’empire du milieu, rien qu’en 2020, la Chine était le plus gros client du pays, en ce qui concerne l’or noir. Cependant, un scénario différent pourrait avoir lieu puisque d’autres clients ou investisseurs importants se trouvent aussi sur le continent asiatique. Dans un rapport publié au cours du mois de mars 2021, Aramco avait fait savoir qu’elle a de gros clients en Corée du Sud, au Japon, en Asie du Sud-est et en Inde.