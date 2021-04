L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a récemment été acquitté par la CPI. Son retour au pays ne serait d’après certaines sources qu’une question de semaines, voir de jours. Ses nombreux soutiens en Côte d’Ivoire mais aussi au-delà des frontières du pays veulent aussi y croire.

Sur la toile, Serges a appelé les soutiens de l’ancien président à s’apprêter à l’accueillir tel qu’il le mérite : “Opah rentre bientôt dans son pays, pour prendre la place qui était la sienne, et dont il était la pierre angulaire rejetée. Apprêtez vous cher peuple ivoirien et panafricain à lui réserver un accueil digne de son rang d’icône mondiale de la renaissance africaine et porte flambeau d une Afrique souveraine et digne” a affirmé le chanteur ivoirien en exil depuis quelques années. Il s’est également félicité de la lutte menée par les proches et soutiens de l’ancien leader, qui ont pu compter sur de nombreux ivoiriens, mais aussi Dieu pendant cette période.