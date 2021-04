Le Canada a réalisé une grande prouesse, malgré la crise sanitaire que traverse le monde depuis l’année dernière. En effet, le pays a été élu meilleur pays au monde en 2021, d’après un classement. Celui-ci a été réalisé par la Wharton school de l’université de Pennsylvanie et le média américain U.S. News & World Report.

17 000 profils étudiés

Pour arriver à une telle conclusion, ces derniers se sont basés sur plusieurs données dans une enquête. Ils ont ainsi étudié un total de 78 pays et 17 000 différents profils à savoir : les personnes ordinaires qui sont représentatifs de leur pays sur le plan national, les citoyens ayant fait des études au collège et se trouvant dans la classe moyenne et les patrons d’entreprises. Il faut dire que plusieurs atouts ont aidé le Canada à se hisser à la tête de ce classement. En premier lieu, le pays n’a pas un taux élevé de corruption, qui fait qu’il est d’ailleurs considéré comme un pays non corrompu.

A cela s’ajoute le marché du travail qui présente de nombreux avantages, tout en étant respectueux des droits de la personne. Notons que la tête de ce classement occupée par le Canada n’est pas une surprise, puisque le pays était déjà sur la bonne voie, quelques années plus tôt. En 2019, il avait occupé la troisième place de ce même classement.