« Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne » est-il écrit en Exode 20:12. Une maxime toute chrétienne qui appelle à un devoir de reconnaissance et de gratitude envers ses géniteurs. Une maxime que semble avoir fait sienne, Limbikani Mzava, footballeur professionnel évoluant dans le club sud-africain de Amazulu Football Club. Il y a quelques jours, le joueur faisait à sa mère une surprise qu’elle n’était pas prête d’oublier.

Une voiture toute neuve pour sa mère…

Limbikani Mzava, 27 ans, est considéré comme l’une des valeurs les plus sures évoluant dans le championnat sud-africain. Une place que le défenseur central a acquise à force de travail et d’abnégation. Il y a dix années, il avait quitté sa terre natale au Malawi, arrivant en 2011 au club de Bloemfontein Celtic, un club sud-africain de première division. Le jeune athlète avait déjà alors dans les jambes une solide expérience acquise dans maintes clubs parcourus.

Mais en Afrique du Sud, Mzava a trouvé toutes les commodités et l’espace nécessaire pour s’améliorer et développer son potentiel, au point de devenir selon son club actuel Amazulu Fc un « défenseur acharné avec de bonnes capacités de marquage ». Les exigences du métier et la crise sanitaire obligeant, le joueur n’a pu trois années durant revenir au Malawi où sa mère vivait encore.

Mais en cette fin de mois de Mars, Limbikani Mzava, profitant d’un allègement des restrictions de voyages en Afrique du Sud, faisait un tour chez lui les bras chargés. À sa mère il a offert une voiture toute neuve. Sur la toile, le défenseur avait partagé la vidéo de sa mère, totalement sidérée par le geste incroyable de son fils. On pouvait voir dans la vidéo, depuis devenue virale, une femme émue et en larmes qui serrait chaleureusement dans ses bras ce fils qui venait de la combler.