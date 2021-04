Quelques heures après sa libération, Fatou Kiné Ndiaye la jeune étudiante de 22 ans mise aux arrêts au Maroc a tenu à se prononcer sur les circonstances de cette arrestation. Selon les propos de la jeune femme relayés par les médias, elle estime avoir été victime d’une trahison. «J’ai été trahie, blessée», a fait savoir l’étudiante sénégalaise en gestion-management.

“J’ai surmonté cette épreuve avec dignité…”

«Je n’ai rien à dire sinon rendre grâce à Dieu. J’ai surmonté cette épreuve avec dignité. J’ai été heureuse de retrouver ma mère. Ça m’a fait énormément plaisir», a-t-elle poursuivi avant d’indiquer qu’elle est pressée de retourner dans son pays. Rappelons que depuis plusieurs semaines, elle était en détention au Maroc suite à une affaire de drogue. Elle aurait été piégée par un homme du nom de Massoukha Mbengue avec de la drogue.

Placée sous mandat de dépôt en février

Elle avait été placée sous mandat de dépôt en février dernier pour des faits de trafic et de détention de drogue. Le colis lui avait été confié par l’homme pour être convoyé au Sénégal en gratuité partielle. La situation se serait produite à la veille de ses vacances au Sénégal. Elle ne savait pas qu’en lieu et place des chaussures qui lui ont été remises par son voisin, il y avait en réalité de la drogue. La découverte avait été faite à l’aéroport. Après plusieurs semaines de fuite, le mis en cause a finalement été interpellé.