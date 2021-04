Dieu ne serait pas content des dirigeants du Nigéria. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des déclarations qui ont été faites par un pasteur du nom de Mustapha Benjamin. Selon le fondateur et superviseur général de Resurrection Praise Ministries International connu sous le nom de Jehovah Sharp Sharp, la révélation lui aurait été faite après un exercice spirituel.

Il aurait reçu une recommandation de Dieu

Avec un cercueil sur la tête, l’homme de Dieu a fait savoir que l’actuelle équipe dirigeant la République Fédérale du Nigéria ne serait pas en conformité avec la volonté de Dieu. Aussi, lui aurait-il demandé de marquer cette opposition de façon symbolique avec un cercueil sur la tête. «Il m’a dit« Va porter un cercueil sur la tête, ce n’est pas des meubles ou quoi que ce soit pour la décoration intérieure, c’est bon à rien, c’est à la fin de la vie d’un homme qu’on le met dans un cercueil. », a déclaré le pasteur.

Les dirigeants profiteraient seuls des ressources selon le pasteur

«Dites aux dirigeants qu’ils ont intentionnellement épuisé les ressources communes qui appartiennent à ce grand pays et ont causé des difficultés aux citoyens, je n’en suis pas satisfait.», a poursuivi le fondateur et superviseur général de Resurrection Praise Ministries International connu sous le nom de Jehovah Sharp Sharp. Selon l’homme de Dieu, le Nigéria aurait déçu Dieu qui a rassemblé des personnes de diverses origines et leur a doté de ressources naturelles. Il accuse notamment les dirigeants de s’être arrogés le privilège de profiter unilatéralement des ressources du pays.