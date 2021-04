Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, et même dans certains médias sur la sortie d’une nouvelle coupure d’un billet de 50.000 FCFA à émettre par le BCEAO courant juillet 2021. Dans un communiqué de presse publié sur son site, l’institution bancaire a réagi aux allégations colportées sur les réseaux. Elle « dément formellement cette fausse information et précise qu’elle n’a apporté aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeurent valides ».

Par ailleurs, elle a invité les populations à la plus grande vigilance « et à ne se référer qu’aux seules voies de communication officielles usuelles de l’Institut d’émission » dont son site internet et les médias. « A cet égard, elle rappelle que tous ses communiqués sont publiés sur son site internet, ainsi que dans la presse écrite et audiovisuelle » a rappelé l’institution.

Des poursuites

En outre, la BCEAO a indiqué se réserver « le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) ».