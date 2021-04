En Arabie Saoudite, des pèlerins ont reçu l’autorisation, le 13 avril dernier, de participer au pèlerinage de la Mecque. Une manière, pour eux, de célébrer le premier jour du mois de jeûne au ramadan. Pour autant, ces derniers étaient invités à garder leur masque de protection, afin de ne prendre aucun risque.

Ils sont ensuite entrés par groupe au sein de la Grande Mosquée avant de pouvoir effectuer sept fois le tour de la Kaaba. Il s’agit de la grande construction cubique vers laquelle tous les musulmans priant se tournent. Cette dernière siège fièrement au milieu du patio de cette Grande mosquée de La Mecque. Un lieu saint par excellence.

La Mecque, ouverte aux pèlerins immunisés

En Arabie Saoudite, cette période de ramadan était particulièrement surveillée, à cause de la pandémie. De fait, le ministère en charge a confirmé dès le début du mois d’avril dernier que seules les personnes ayant reçu un vaccin auraient le droit de participer aux festivités à La Mecque. Étaient concernées, les personnes ayant leurs deux doses de vaccin, celles qui ont été primo-vaccinée depuis 14 jours ou moins et enfin, les personnes atteintes et guéries de la maladie.

Le Hajj, un pèlerinage en suspend ?

50.000 pèlerins pourront ainsi participer, par jour, à la Omra. Pour le moment en revanche, nul ne sait si cette mesure concerne également le hajj, le grand pèlerinage prévu à la fin de l’année. Au mois de juillet dernier, une « petite » dizaine de milliers de personnes s’y étaient rendues, contre 2.5 millions en 2019, preuve que la pandémie a un terrible impact sur ces grandes rencontres.