La France, à l’instar de plusieurs pays, fait face aux affres du nouveau coronavirus (covid-19). Pour empêcher la propagation de la maladie, les autorités sanitaires ont pris des mesures notamment la fermeture des bars et des espaces de loisirs. Cependant, ces restrictions semblent ne pas être respectées par certains Français, y compris même des ministres.

Des soirées clandestines dans les beaux quartiers

C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos d’une source anonyme. Dans une interview publiée par la chaîne de télévision française M6, un individu disposant d’une caméra cachée a montré que des soirées « clandestines » avaient lieu dans les restaurants situés dans les beaux-quartiers de la capitale, Paris. Celles-ci se tenaient sans respecter les gestes barrières. La source, présentée comme « un collectionneur », disait en voix off avoir l’habitude de prendre part à ce type d’évènement, auquel participait également des ministres. « J’ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est en démocratie. On fait ce qu’on veut » a-t-il déclaré.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la vidéo diffusée ce dimanche 4 avril 2021, suscite la polémique. En effet, les internautes français fustigent le fait que des ministres ne respectent pas les règles sanitaires, contrairement à elle. Pour cela, elle réclame donc les noms des ministres en question. Sur Twitter, nombreux sont les Français à vouloir connaître ces personnalités, au point de faire figurer dans les fortes tendances du jour le hashtag #OnVeutLesNoms.

Le concept :



Les invités : pas de masque

Les serveurs : masque

Les gueux : pas de resto #OnVeutLesNoms pic.twitter.com/vQDsAMz5iw — AnthonyⓂ️ (@LoveSexWithYouu) April 4, 2021