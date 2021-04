Aux États-Unis, la théorie selon laquelle la covid-19 serait issue d’un laboratoire chinois, n’a jamais cessé d’exister. Pour le renseignement US, l’idée semble même tout à fait plausible. C’est en tout cas ce qu’a confié Avril Haines, directrice du service, à l’occasion d’une discussion organisée en concertation avec une commission du Sénat.

Selon elle, les services de renseignements US n’ont aucune idée d’où, ni quand et comment le virus a pu voir le jour. Celle-ci s’est contentée de citer les deux théories actuellement en vogue : celle d’un contact entre un humain et des animaux infectés ou la théorie d’une fuite inopinée d’un laboratoire. Pour autant, les recherches continuent afin d’avoir une idée réelle de ce qui a bien pu se produire.

Les renseignements US n’écartent pas la piste d’une fuite

De son côté, l’OMS s’est déjà expliquée sur le sujet. Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui se base sur un rapport d’experts, la théorie d’une fuite d’un laboratoire est hautement improbable même s’il a demandé à ce que l’enquête se poursuive, la Chine n’ayant pas donné accès à l’ensemble de ses données aux chercheurs.

Les États-Unis continuent d’enquêter

Même son de cloche chez William Burns, le directeur de la CIA, pour qui la Chine n’a pas été franche en ce qui concerne les datas récoltées et transmises aux chercheurs de l’Organisation mondiale de la Santé. De fait, tout le monde est sur le pont : renseignements, agences gouvernementales et universités afin de déterminer l’origine véritable de la maladie.