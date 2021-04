Un fait étonnant qui s’est produit en Iran suscite des soupçons de sabotage. En effet, une centrale nucléaire iranienne a subi une panne d’électricité dont la cause reste encore inconnue, d’après les autorités. Selon les informations de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA) la panne de courant a eu lieu ce dimanche 11 avril 2021.

Aucune preuve disponible

La centrale en question est l’usine d’enrichissement d’uranium de la ville de Natanz. L’information a été confirmée dans un entretien téléphonique accordé à la télévision d’Etat, par le porte-parole de l’OIEA, Behrouz Kamalvandi. « Nous avons eu un accident dans une partie du circuit électrique de l’usine d’enrichissement à Chahid-Ahmadi-Rochan. Il y a une panne de courant (…) mais nous n’en connaissons pas la cause » a-t-il déclaré. Cependant, on ne sait pas si la panne électrique a également touché d’autres installations nucléaires sur le territoire iranien. Toutefois, cette situation éveille des soupçons de sabotage, même si aucune preuve n’est pour le moment disponible.

Une enquête est ouverte

Sur Twitter, le parlementaire iranien Malek Chariati et porte-parole de la Commission parlementaire de l’énergie n’a pas caché ses soupçons de sabotage. « Cet incident, survenu (au lendemain) de la Journée nationale de la technologie nucléaire et alors que l’Iran s’efforce de contraindre les Occidentaux à lever les sanctions, est très suspect de sabotage ou d’infiltration » a-t-il écrit. Par ailleurs, au cours de son intervention Behrouz Kamalvandi a fait savoir qu’une enquête est ouverte, pour approfondir les recherches sur les causes de la panne.