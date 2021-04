Donald Trump Jr s’en prend aux passeports vaccinaux. En effet, selon le fils de l’ancien président américain, il s’agirait (si ces derniers venaient à être mis en place) du plus grand affront fait aux libertés des citoyens américains, de l’ère moderne. Il a ainsi invité les élus républicains à fermement s’y opposer.

En effet, l’administration actuelle a décidé de laisser la gestion du déploiement de ces passeports vaccinaux à des entreprises privées. Ces derniers ont d’ores et déjà été implémentés dans deux villes. Ils permettent de montrer de manière digitale que la vaccination a bel et bien été effectuée et donc, d’avoir accès à certaines zones (restaurants, boîtes de nuit etc).

Donald Trump Jr. contre le passeport vaccinal

De quoi agacer certains politiques ou engagés, comme Donald Trump Jr. En effet, ce dernier a expressément affirmé son désaccord avec une telle politique. De fait, il a invité les élus républicains à rapidement réagir et à exprimer leur désaccord total avec une telle idée dans le but d’empêcher son déploiement.

Les républicains, prêts à se faire entendre ?

Il s’agirait, selon ce dernier, du plus grand affront de l’histoire moderne, faite aux libertés des citoyens américains. Un appel repris par le gouverneur du Texas, Greg Abbott qui a appelé les élus à ne pas voler les libertés individuelles des citoyens. Les réactions des autres élus ne devraient, elles, pas tarder à tomber.