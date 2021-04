Dans le village de Diohine au Sénégal, un jeune marabout qui s’y est récemment installé, crée la polémique en attirant la colère des jeunes. Dans ce village à majorité catholique, le marabout, Serigne Bara Sène fils du Cheikh Ndigël, a entrepris de convertir les chrétiens à l’islam. Mais ce n’est pas tout, pour parvenir à ses fins, l’homme utilise des méthodes violentes. D’après les témoignages des jeunes du villages, Serigne Bara organise tous les soirs des caravanes dans le village en sillonnant ses coins et recoins. Lorsqu’il passe, les disciples qui sont à sa solde demandent à tout le monde de lui céder le passage empêchant ainsi la libre circulation.

« On a noté beaucoup de scènes de violences dans notre village, depuis l’installation du Dahira de ce marabout. On m’a rapporté que ses disciples ont forcé une jeune catholique à enlever la croix qu’il portait autour du cou. Ils ont voulu la convertir à l’Islam de force. Aussi, quand il passe avec son cortège, ses disciples exigent la fermeture de toutes les boutiques du village et que la route lui soit céder entièrement. Nous ne laisserons pas ça passer », a confié un jeune étudiant ressortissant du village à PressAfrik.

Le jeunes invités au calme

Après en avoir eu assez de cet autocrate, les jeunes du village ont projeté une Assemblée générale sur samedi pour décider du renvoi de cet hôte. Pour que le pire ne se produise pas, les autorités villageoises avaient déjà mis l’autorité préfectorale au parfum des faits. Le géniteur du jeune marabout, Cheikh Ndigël a également joint au téléphone le chef de village, Edouard Diène, où il a présenté ses excuses à la communauté villageoise tout en indiquant que son fils doit se plier aux règles du village. Pour le moment, le chef du village a invité les jeunes au calme, le temps que les médiations engagées n’aboutissent.