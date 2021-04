4.958.850 d’électeurs sont attendus pour exprimer leur suffrage ce dimanche 11 avril 2021 dans le cadre de l’élection présidentielle au Bénin. Et presque tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Les candidats en lice ont commencé par accomplir le dévoir de citoyen. Après le chef de l’Etat et candidat pour un second mandat, c’est Alassane Soumanou Djemba, candidat de Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) au poste de président. Après son vote, il fustige déjà des cas de bourrages d’urnes.

Le candidat Alassane Soumanou Djemba qui est en duo avec Paul Hounkpè pour porter l’étendard de la FCBE a accompli son droit de vote à Djougou dans la matinée de ce dimanche 11 avril 2021 dans le cadre de la présidentielle. Après son vote, il s’est adressé aux Béninois. Pour lui, les Béninois ont décidé d’aller à l’alternance. «Je suis confiant malgré les difficultés que la FCBE a rencontrées avant et pendant la campagne ». «A l’heure où je vous parle, les informations ne sont pas des informations d’une élection transparente », fait remarquer le candidat. Il ajoute «mes coordonnateurs notent déjà et dénoncent des bourrages d’urnes dans certaines localités. Tout le monde a vu».

Selon lui, «l’argent joue aussi un rôle très important ». A l’en croire, «nous avons promis de réduire l’impact de l’argent dans les élections en Afrique ». Mais «c’est maintenant que ça s’amplifie ». Il a déploré le manque d’affluence à Djougou mais, il relève que c’est un peuple musulman. Et donc, les habitants de cette région le matin vont faire la prière avant d’aller voter. Donc, il reste confiant que les électeurs de Djougou vont sortir accomplir leur devoir civique. D’ailleurs, il les invite à sortir massivement afin que le taux de participation soit élevé.