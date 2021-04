Le premier tour de l’élection présidentielle au Bénin se tient ce dimanche 11 avril 2021. A la veille de ce scrutin, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Emmanuel Tiando a adressé un message aux Béninois. Il a renseigné sur le nombre d’électeurs attendus ainsi que le nombre de postes de votes prévus. Il a déploré les violences observées dans certaines localités du pays et a invité les agents électoraux à la neutralité et au professionnalisme.

4.958.850 d’électeurs sont attendus pour exprimer leur suffrage ce dimanche 11 avril 2021, date du premier tour de la présidentielle au Bénin. Ces électeurs sont répartis dans 15.531 postes de vote. Ils vont choisir parmi les trois duos de candidats en lice que sont Patrice Talon–Mariam Talata, Alassane Djemba–Paul Hounkpè, et Corentin Kohoué–Irénée Agossa. Cette élection va connaître aussi la participation des Béninois de l’extérieur qui sont attendus dans 11 centres de vote regroupés dans les 7 pays retenus. Dans son message, le président de la CENA, Emmanuel Tiando a déploré les incidents malheureux observés dans ces certaines localités du pays au cours de la campagne électorale qui a pris ce vendredi 09 avril 2021. « J’ai bon espoir que ce dimanche 11 avril, la raison l’emportera enfin sur la passion afin que le scrutin se déroule sous de meilleurs auspices », a indiqué le président.

Il a rassuré que la CENA a pris toutes les dispositions idoines pour garantir la disponibilité en nombre et à temps du matériel électoral dans les différents postes de vote. Mais, «notre volonté d’acheminer à temps le matériel a été entravée par le blocage de la circulation sur les grands axes routiers menant vers la partie septentrionale du pays ». Et donc, même si la situation a évolué avec l’intervention des forces de sécurité public, dans certaines localités du nord du Bénin, le déploiement du matériel électoral peut accuser du retard avec comme conséquence un démarrage tardif des opérations de vote. Tout en réaffirmant la détermination de l’institution à organiser le scrutin dans la transparence, Emmanuel Tiando invite tous les coordonnateurs d’arrondissements et leurs assistants ainsi que tous les membres des postes de vote à faire preuve d’impartialité, de neutralité et de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission républicaine au risque de tomber sous le coup de la loi. Il a invité tous les acteurs au respect des gestes barrières dans les centres de votes.