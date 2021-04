Agé de 99 ans, le prince Philip a rendu l’âme ce vendredi au château de Windsor, 74 ans après son mariage avec la reine Elizabeth II et 68 ans après son couronnement. Au cours du siècle qu’il a passé sur terre, le prince Philip a vu 13 différents présidents servir au Bureau ovale. Aujourd’hui qu’il est décédé, plusieurs de ces présidents lui ont rendu un vibrant hommage. Bien qu’il n’ait pu jamais rencontrer le prince, Donald Trump lui a néanmoins rendu hommage vendredi à travers un courrier électronique.

« Le monde pleure le décès du prince Philip, un homme qui incarnait l’âme noble et l’esprit fier du Royaume-Uni et du Commonwealth » peut-on lire dans le courrier. « Melania et moi adressons nos plus sincères et profondes condoléances à Sa Majesté la reine Elizabeth II et à toute la famille royale. Nous adressons nos plus sincères condoléances au peuple britannique. C’est une perte irremplaçable pour la Grande-Bretagne et pour tous ceux qui tiennent à notre civilisation. Le prince Philip a défini la dignité et la grâce britanniques. Il personnifiait la réserve tranquille, le courage sévère et l’intégrité inflexible du Royaume-Uni, » a témoigné Trump.

Un exemple extraordinaire

Quant à Barack Obama, qui a été le dernier président américain à avoir rencontré le prince, il lui a rendu hommage à travers un tweet plus tôt dans la journée. « Par son exemple extraordinaire, Son Altesse Royale le prince Philip a prouvé qu’un véritable partenariat a de la place à la fois pour l’ambition et l’altruisme – le tout au service de quelque chose de plus grand. Nos pensées vont à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple britannique, » a écrit le 44e président américain dans un tweet repris par son épouse Michelle.

Un héritage à travers les âges

L’actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, lui non plus, n’est pas resté en marge des hommages. « L’héritage du prince Philip vivra non seulement à travers sa famille, mais dans toutes les activités caritatives qu’il a façonnées. Jill et moi gardons les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et le peuple du Royaume-Uni de la reine et du prince Philip dans nos cœurs pendant cette période, » a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il s’est consacré à de bonnes causes

« Laura et moi sommes attristés d’apprendre le décès du prince Philip, le duc d’Édimbourg », a envoyé pour sa part Georges Bush dans une déclaration de lui-même et de son épouse Laura Bush. « Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de bonnes causes et à d’autres. […] Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans bornes au souverain », a-t-il poursuivi.