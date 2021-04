À l’occasion du début du ramadan, plusieurs personnalités ont décidé d’adresser un message à tous les musulmans. C’est le cas de Sadio Mané qui s’est adressé à tous les musulmans sur son compte officiel. “Bon Ramadan à tous mes frères et sœurs. Qu’Allah accepte nos prières et jeûne et pardonne à toute la Ummah !” a affirmé le champion sénégalais.

Pour rappel, l’international sénégalais a fêté son anniversaire le 10 avril dernier. À cette occasion il avait eu droit à un gentil message du camerounais Samuel Eto’o. Joyeux anniversaire Sadio Mané! Ce fut un grand honneur de vous remettre le prix CAF l’année dernière. Continuez à briller sur le terrain et dans tous vos projets sociaux. Fier de toi petit frère – passe une bonne journée!” avait-il déclaré.