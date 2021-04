Une fuite orchestrée dans le but de semer le chaos ? En Iran, c’est en tout cas ce que l’on affirme. En effet, il y a quelques jours, un audio du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s’est retrouvé sur le net, enregistrement au cours duquel ce dernier affirme que l’armée a pris trop d’importance dans la politique courante.

Une divulgation qui intervient alors qu’Hassan Rohani et ses proches sont en pleines négociations concernant l’accord de Vienne sur le nucléaire. Pour le président iranien, il semblerait que ce timing ait forcé les opposants à Téhéran, d’agir le plus rapidement possible. De fait, ce dernier a réclamé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer qui pourrait bien être le responsable de cette fuite.

Un enregistrement d’Hassan Rohani dévoilé

Ce 25 avril, de nombreux médias internationaux, dont le NYT ont divulgué les extraits de cette discussion qui aurait eu lieu le 24 février dernier entre Zarif et l’économiste Saeed Laylaz. Une discussion au cours de laquelle le représentant de la diplomatie iranienne estime que l’armée règne en maître dans la République islamique.

L’armée iranienne, trop présente dans le champs politique ?

Une prise de position inattendue pour ce dernier qui continue, affirmant avoir sacrifié la diplomatie au profit même de l’armée tandis que cela aurait dû être l’inverse. Le 28 avril, le principal concerné a tenu à réagir affirmant que ces critiques visaient surtout à établir un socle sur lequel négocier afin de proposer un ajustement intelligent entre champ militaire et politique afin de tirer Téhéran vers le haut.