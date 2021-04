Avec la modernité et les mouvements féministes qui ont vu le jour ces dernières décennies, le rôle et le rang de la femme dans la société sont pensés autrement. L’égalité entre homme et femme est entre autres, l’une des questions qui alimente le débat. Cette question pose par exemple le problème de la soumission de la femme dans le foyer. Pour la philosophe Manon Garcia, la question de la soumission de la femme ne fait plus l’ombre d’aucun doute, toutes les femmes sont soumises.

Dans son essai « On ne naît pas soumise, on le devient », la docteure en philosophie a fait valoir la thèse selon laquelle, c’est la société qui conduit les femmes à consentir à leur propre soumission. « On a tendance, quand on parle de soumission féminine à penser que ce sont les femmes voilées ou les femmes au foyer, » a-t-elle avancé dans une vidéo sur Brut avant de soutenir que « la soumission, ça arrive à toutes les femmes. »

C’est très difficile de se départir de la soumisssion

Pour Manon Garcia, la femme a consenti elle-même à sa soumission dans tous les petits détails de la vie. « On est aussi soumise quand on s’affame pour rentrer dans une taille 36, quand on s’occupe de faire des repas parfaits à ‘’instagramer’’, pour montrer à quel point on est une parfaite petite amie et mère de famille, quand on fait énormément de sport pour être mince et jolie, et se maquiller » a-t-elle expliqué.

Pour aller loin, la philosophe a soutenu que la soumission est déjà inculquée à la petite fille depuis le bas âge comme une valeur sociétale qui lui dicte comment elle doit se comporter. « On apprend aux petites filles à être gentilles et calmes les premiers jours de leur vie », a-t-elle expliqué et d’ajouté : « Donc on les éduque à la soumission et c’est très difficile de se départir de ça, ».