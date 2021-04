Les émeutes de janvier dernier au capitole, continuent aux USA à induire de nombreuses réactions. Après la charge politique des démocrates, contre l’ancien président, cristallisé par le procès en destitution perdu ; le président Trump fort du soutien de ses partisans, ne s’était pas gêné pour rire au nez de ses détracteurs. Mais récemment, John Boehner ancien porte-parole de la Maison-Blanche et personnalité du Parti Républicain, revenait dans un livre sur les émeutes du 06 Janvier en accusant l’ex président d’avoir « abusé de ses supporters en leur mentant ».

Trump a trahi « la confiance de ses partisans »

John Boehner, issu d’une famille démocrate a opté pour le Parti Républicain par conviction et par choix. Un choix judicieux puisque très tôt l’homme sous la bannière du ‘’Vieux ‘’ Parti, entrera en politique et y fera une carrière assez prolifique. Une fonction qu’il occupera pendant quatre années de 2011 à 2015.

Selon la presse américaine, le président Trump, au début de son administration, faisait régulièrement appel, même si de manière non formelle aux « conseils » de Boehner. Mais l’homme qui dit avoir été atterré par les violentes émeutes au capitole, trouve que la responsabilité de l’ancien président y est complètement engagée. Dans son livre “On the House: A Washington Memoir“, M. Boehner réprimande vivement l’ancien président pour son rôle dans la “violence de la foule” au Capitole.

Selon le représentant, Donald Trump «a incité cette insurrection sanglante pour rien de plus que des raisons égoïstes, perpétuées par des inepties déblatérées depuis qu’il a perdu l’élection». L’Ex-président selon l’auteur a « revendiqué une fraude électorale sans aucune preuve, et a incessamment répété ces affirmations, profitant de la confiance placée en lui par ses partisans et finalement trahissant cette confiance». Une autre critique de la part d’une personnalité du Parti Républicain, qui rejoignait celle du sénateur Mitch McConnell. Le sénateur McConnell à la fin du procès au Sénat pour le second procès en destitution, avait tenu à dire lui également que malgré son vote, il tenait Trump personnellement responsable pour les émeutes.