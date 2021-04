L’ancien président américain Donald Trump avait quitté ses fonctions à la Maison Blanche avec grand bruit. Il avait refusé de reconnaître sa défaite à l’élection présidentielle du 03 novembre 2021, remportée par son adversaire de l’époque Joe Biden. Cela l’avait amené à tenir un discours au cours du mois de janvier dernier, après lequel de nombreux de ses partisans ont pris d’assaut le capitole américain.

Il a supervisé la certification de la victoire du démocrate Joe Biden

Tout au long de ce processus ayant conduit à l’investiture de l’actuel président américain Joe Biden, le rôle de l’ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence avait été décrié par les pro-Trump. Selon eux, ce dernier est un traitre depuis qu’il a supervisé la certification de la victoire du démocrate Joe Biden. Tant bien même que son rôle n’était que cérémonial, nombreux étaient les pro-Trump à l’avoir qualifié de traitre. Ces allégations de trahison envers Mike Pence ont été repris de plus belle suite à un article du média Associated Press qui indique que le prédécesseur de Kamala Harris envisagerait de se présenter à l’investiture républicaine, en vue de la présidentielle américaine de 2024.

« Pence trahit à nouveau Trump »

Dans un article du média Infowars, l’animateur radio pro-Trump Tom Pappert avait fait savoir dans un message publié sur Twitter le 07 janvier dernier que : Mike Pence a attendu son heure pour se retourner contre le président Trump depuis le week-end Billy Bush, tout le chemin du retour en octobre 2016. Il travaillait avec (l’ancien chef de cabinet) Reince Priebus pour éjecter Trump du ticket et prendre sa place. Il n’a jamais été de notre côté ». Ces pensées ont été les mêmes au niveau de la chaîne Telegram MAGA Revolution, quand il s’adressait à ses 51 000 membres de la chaîne : « Pence trahit à nouveau Trump avec la décision de 2024 », renvoyant à un article du site Conservative Brief.

Dans l’article, il était écrit que : « Le vice-président Mike Pence n’a eu aucun problème à trahir le président Trump et les millions d’Américains qui ont voté pour lui en certifiant l’élection de 2020 », avant d’ajouter : « Maintenant, il se prépare apparemment à poignarder Trump dans le dos à nouveau et pose peut-être les premiers jalons d’une course à la présidence en 2024 ».