Un pasteur du Zimbabwe a eu maille à partir avec la justice de son pays pour avoir battu son ex. Il s’est vu infliger une amende de 10 mille dollars pour violence physique. Tout a commencé quand l’homme de Dieu, qu’on appelle pasteur Nkomo s’est présenté au domicile de Maritha Khumalo à Entumbane. Il frappe alors au portail de la femme de 46 ans et demande à entrer. Celle-ci refuse. Selon les sources concordantes, il se retire un moment et revient vers 19 heures pour se dissimuler dans un champ de maïs voisin. Dans sa tête Mme Khumalo, allait bien finir par sortir. Mais son plan échoue puisqu’il est repéré par son ex-amante.

C’est alors que le pasteur décide d’escalader le mur préfabriqué de la maison et de se présenter à la porte de la quadragénaire. Il demande à entrer et essuie un nouveau refus. L’idée lui est donc venue de monter sur le toit de la maison. Une fois dessus, il enlève deux feuilles d’amiante et saute dans la maison par le haut. La suite a été violent. Il s’en est pris à Maritha Khumalo qu’il a copieusement battu. Celle-ci est sortie de la maison en saignant et a cherché refuge chez un voisin. Dans la foulée, le pasteur de l’église Gathering of Saints de Bulawayo est arrêté.

Il plaide coupable

Devant le juge, il plaide coupable, lui qui est accusé de violence physique et de dommages matériels malveillants. L’homme de 31 ans écope donc d’une amende de 10 mille dollars pour violence physique. En ce qui concerne l’autre chef d’accusation : dommages matériels malveillants, il prend 6 mois de prison dont 3 avec sursis à condition qu’il ne commette pas une infraction du même genre les cinq prochaines années. Pour les trois autres mois, le pasteur Nkomo doit payer 22 mille 680 dollars à la propriétaire Jabulani Chirinda pour le toit endommagé si tant est qu’il compte rester en liberté.