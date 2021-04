Ce lundi, sur une route nationale, à quelques kilomètres après Umhlanga, une ville résidentielle sud-africaine située dans le nord du pays, de nombreuses personnes ont été témoins d’une tragédie. Une tragédie avec pour acteur principal, une jeune femme et dont la trame sortait quelque peu de l’ordinaire. Deux accidents à seulement quelques minutes d’intervalles auront raison d’elle en ce soir de lundi, où les circonstances semblaient l’avoir destinée à mourir.

Trahie par un réflexe…

Très tôt ce lundi matin, un peu avant 4h du matin, sur la nationale 2 (N2) entre Umhlanga et les villes du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, un accident se produisait. Un véhicule de marque Toyota Hilux, qui voyageait de Pinetown à Cornubia, deux communes de la région, faisait une embardée, quittait la route et s’étalait sur le côté au bord de la voie. Les passagers, un homme et sa compagne, une jeune femme de 28 ans, arrivaient à s’en sortir indemne.

Ce sont les éléments d’une compagnie de sécurité privée, la Reaction Unit South Africa (RUSA), qui les premiers arrivèrent sur les lieux de l’accident. La compagnie sud-africaine outre ses compétences en sécurité, est aussi habilitée à fournir secours et assistance en cas d’accidents ou de catastrophes.

Mis à l’abri et certifiés sains et saufs, les rescapés, avaient pu en toute sécurité raconter leur mésaventure aux services de sécurité sur place. Tout se passait bien, jusqu’à ce que, la compagne du conducteur de l’automobile accidentée, se rendant compte de la disparition de son téléphone portable, n’avait pu attendre que les agents sur place ne déblaient suffisamment les lieux de l’accident.

Alors qu’elle s’activait à la recherche de son téléphone portable, sur une route empruntée encore dans la pénombre de petit matin, la jeune femme de 28 ans se faisait percuter par un autre automobiliste. Projetée selon la presse locale « à près de 50 mètres » du lieu de l’impact, la jeune femme était morte sur le coup.