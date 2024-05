Bénin: Des dispositions pour une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs

Éleveur peulh du Nigéria (photo : AFP PHOTO / LUIS TATO)

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents au Bénin. Il revient régulièrement des informations faisant état de perte en vie humaines ou de coups et blessures dues à des incompréhensions entre ces deux catégories d'acteurs. Plusieurs pistes de solution à ce phénomène devenu cyclique ont été mises en place par le gouvernement qui ne tarit pas de réflexion dans ce sens. C'est dans la logique de poursuivre la recherche de voies et moyens pour juguler cette crise que le conseil des ministres réuni en sa session du mercredi 8 mai dernier a décidé de prendre de nouvelles dispositions.

Selon le conseil des ministres, la mise en œuvre des textes régissant cette activité a révélé des disparités de compréhension entre acteurs impliqués dans la gestion de la mobilité du bétail au point d’entamer la confiance dans leurs rapports de collaboration. Tenant compte de cette situation et dans le but de promouvoir une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs, le gouvernement a décidé de procéder à la relecture du décret en vigueur aux fins de préciser certaines dispositions et prendre en compte les préoccupations exprimées.

Ainsi, dans sa nouvelle version, le texte encadre la transhumance nationale, organise les espaces pastoraux, crée des comités multi-acteurs de concertation pour la cohésion sociale à divers échelons et définit les obligations qui incombent à chaque catégorie d’intervenants. En outre, il met en évidence l’implication des pouvoirs publics pour accompagner l’option faite de promouvoir la sédentarisation des troupeaux. A cet effet, les collectivités territoriales décentralisées prendront les mesures notamment pour délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux, dans le cadre des plans d’aménagement de leur territoire de compétence, garantir le libre accès aux plans d’eau naturels, procéder à un zonage pour l’accès aux ressources pastorales en fonction des usages courants, délimiter, de concert avec les différents usagers, les voies d’accès appropriées aux plans d’eau et les zones d’attente près des points d’eau où les animaux en attente seront parqués afin d’éviter la dégradation des alentours, assurer ou promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux, en vue de rendre disponible le fourrage pour les ruminants, intégrer les espaces pastoraux dans le schéma directeur d’aménagement communal, interdire toute activité non pastorale dans les espaces pastoraux, promouvoir le dialogue communautaire inclusif, favoriser la préservation des réserves naturelles, anticiper sur les conflits et instaurer un climat de paix et de quiétude entre éleveurs et agriculteurs, faciliter la recherche du consensus sur les questions foncières et les moyens d’y répondre à travers des espaces de concertation foncière appropriés.

Quant à l’éleveur-pasteur, il lui est fait obligation selon le nouveau texte de garder de nuit le bétail sous contrôle, soit attaché, soit dans un enclos ou un parc sécurisé, quelle que soit la taille du cheptel. De même, il doit prendre les dispositions appropriées pour éviter la destruction des cultures sur pied et des produits de récolte. Pour sa part, l’agriculteur a le devoir de respecter les espaces pastoraux et les aménagements destinés aux animaux. Il doit s’abstenir de provoquer leur abattage et/ou administrer des produits de nature mortifère dans des réceptacles d’eau destinés à leur abreuvage. « Les manquements aux dispositions du texte font l’objet de sanctions visant à décourager tout comportement délictueux », précise le texte.