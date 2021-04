La planète rap est en émoi aux USA. Le rappeur DMX icône des années 2000 et qui a remporté plusieurs prix est hospitalisé depuis quelques heures après une crise cardiaque rapporte la presse américaine.

D’après le site TMZ spécialisé dans les actualités des stars, Earl Simmons, plus connu dans le milieu sous le nom de DMX aurait fait une crise cardiaque après une overdose de drogue. Connu pour son addiction à la drogue, le rappeur a eu de nombreux déboires ces dernières années et avait tenté quelques cures de désintoxication. Mais cette information n’a pas été confirmée par les proches de la star. Certains ont même refusé de s’exprimer sur le sujet.

«Il a été hospitalisé à 23h hier à l’hôpital de White Plains après une crise cardiaque… aux dernières nouvelles, il est toujours sous respirateur artificiel» s’est contenté d’affirmer son avocat Murray Richman. DMX est sans contexte l’une des figures les plus marquantes du rap américain et mondial de ces dernières décennies. Son influence va bien au-delà de son succès commercial et a fait de lui une figure de la musique américaine malgré ses déboires.