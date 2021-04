L’apparition du nouveau coronavirus (covid-19) dans le monde a accentué les inégalités entre pays riches et pays pauvres. Ce constat a été fait par la nouvelle secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, qui a fustigé le monopole des pays riches sur les vaccins contre la covid-19, dans son rapport annuel 2020/2021, qui sera publié ce mercredi 7 avril 2021.

0,1% des doses de vaccin reçu par les pays pauvres

Agnès Callamard a fustigé le défaut de solidarité des pays riches envers les pays pauvres, qui devrait faciliter l’accès de ces derniers aux vaccins contre le coronavirus. Pour illustrer ses propos, elle a indiqué que la moitié de la totalité des vaccins (environ 680 millions de doses de vaccins distribuées dans le monde) a été reçue par les pays riches. Les pays pauvres par contre, en ont reçu un petit nombre avec 0,1% de dose de vaccins reçu, d’après les statistiques d’un média français. Dans son rapport, la cheffe d’Amnesty International a également indiqué que : « les pays les plus riches ont établi un quasi-monopole sur les approvisionnements en vaccins dans le monde, laissant les pays avec le moins de ressources confrontés aux pires conséquences en matière de santé et de droits humains, et donc aux perturbations économiques et sociales les plus longues ».

Au cours d’un entretien avec un média français, la secrétaire générale d’Amnesty International a fait savoir que cette situation ne profite guère au monde entier. Faisant d’abord remarquer que « les institutions internationales n’ont pas réussi le test 2020 », elle s’est demandée ce que fera la planète lorsqu’elle sera confrontée à « une pandémie plus importante », ou encore à la crise climatique.