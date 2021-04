Les derniers propos tenus par Kylian Mbappé ce mercredi 31 mars sur RTL après la victoire de l’équipe de France 1-0 face à la Bosnie continuent de susciter des réactions. Cette fois-ci, c’est Zinédine Zidane qui a profité d’une conférence de presse qu’il a animée pour s’exprimer sur les critiques formulées contre le jeune joueur français. A l’endroit de celui qui est le 3e meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, l’entraineur du Real Madrid déclare : « Plus on est fort, plus on est critiqué, vraiment. Cela fait partie du contexte. ».

“Ils savent que ce sera toujours comme ça”

« Que ce soit pour Kylian ou pour les autres joueurs, même s’il a eu une réaction, ils savent que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des critiques. Ils diront toujours des choses merveilleuses quand vous faites bien et des choses mauvaises quand vous ne faites pas bien. Ici (à Madrid), nous sommes bien placés pour le savoir…», a-t-il poursuivi. Sur RTL, l’international français trouvait qu’il était plutôt trop scruté et critiqué.

« Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d’un moment ça fatigue », avait fait savoir Kylian Mbappé. « C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici seulement pour l’équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C’est un contexte différent mais je le savais en signant à Paris », avait-il ajouté. Ces propos n’avaient pas manqué de susciter d’autres critiques dans le monde sportif.

Des piques à l’endroit de Mbappé

«Si monsieur Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il n’est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu’il change de métier ! Il fait un métier public, qui lui permet de vivre de sa passion, c’est fabuleux. Et il ne supporte pas qu’on dise qu’il a été moyen, voire pas bon pendant deux matches ? Mais où va-t-on ?», avait déclaré pour sa part Jean-Michel Larqué, consultant sur RMC.

