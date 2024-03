Mbappé se venge d’un influenceur après une petite blague commerciale

Mohamed Henni, poursuivi en justice par Kylian Mbappé ? En effet, la star française du football s’en serait prise, à travers sa société KMA, aurait déposé plainte contre l’influenceur, notamment pour avoir utilisé son nom, sans son autorisation, dans la description de l’un des produits proposés à la vente dans son établissement de restauration rapide.

En effet, Mohamed Henni, qui a récemment ouvert un fast-food dans lequel il vend des kebabs, a affirmé que son produit à pain rond était aussi “rond que le crâne de Mbappé”. Une description sur le ton de l’humour, selon Henni, mais qui n’a pas fait rire le clan Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France a ainsi, via son avocate, donné huit jours à l’influenceur pour ne plus utiliser son identité.

Publicité

Mbappé s’attaque à Mohamed Henni

L’information a été directement confirmée par Mohamed Henni lui-même, sur les réseaux sociaux. L’influenceur s’est filmé en expliquant que l’attaquant de l’équipe de France n’avait pas du tout apprécié cette petite pique. Il devrait donc modifier, d’ici aux prochaines heures, les descriptions de ses différents menus. Car outre Mbappé, d’autres menus de kebab citent des footballeurs, comme le Durum “aussi chargé que Payet”.

Très à cheval sur son image, Kylian Mbappé n’hésite pas à dire haut et fort qu’il accepte ou refuse certaines collaborations. On se souvient que ce dernier n’a pas souhaité participer à une opération marketing des Bleus au mois de mars 2022. Il dénonçait alors les modalités d’une convention mal adaptée. Résultat, un accord sur la gestion des droits à l’image entre le joueur et la fédération avait été trouvé.

Des joueurs de plus en plus stricts sur la gestion de leur image

De plus en plus de joueurs prennent position en ce qui concerne leur image et la gestion associée. Des joueurs comme Paul Pogba ou Cristiano Ronaldo, à l’occasion de l’Euro de football en 2020, n’avaient pas hésité à écarter des bouteilles de Coca-Cola des pupitres à l’occasion de leur conférence de presse, ce qui avait d’ailleurs entrainer une chute brutale du cours de l’action du groupe.