Suite au Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 05 mai sous la présidence effective de Patrice Talon, le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orounla a animé un point de presse pour rendre compte des grandes décisions de cette réunion gouvernementale. A l’occasion, l’autorité est revenue sur les sujets brûlants de l’actualité, notamment la découverte de 70 mille cartouches de calibre 12 dans la commune de Bantè. Alain Orounla a salué « l’initiative heureuse » du procureur spécial de la Criet qui a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer la provenance de ces munitions et leur destination.

Des cartouches de même nature que celles utilisées pendant les violences

Le ministre porte-parole du gouvernement révèle que ces cartouches interceptées étaient de la « même nature que celles qui ont permis à des forces dites de la résistance d’agresser nos forces de sécurité et de défense ». Ce qui est pour le moins inquiétant selon lui. Il rappelle au passage que ces munitions ont été saisies dans « une zone spécifique de notre pays ».

Ce qui donne raison au gouvernement, « très attentif à ce qui se passe dans cette localité ». Alain Orounla n’a pas manqué de déplorer la circulation de ces « produits dangereux » dans le pays malgré « la vigilance des services de police ». Il a in fine souhaité que l’enquête ouverte par le procureur spécial de la Criet (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme) aboutisse au plus vite, pour que les responsabilités soient situées.