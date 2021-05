Hôpital de zone, une après-midi de février 2021.

Le médecin : Rebonjour monsieur Razack. Je vois que vous allez mieux..

M. Razack : Bonjour docteur. Oui c’est vrai que les douleurs ont considérablement diminué depuis votre dernière prescription. Disons, tout va pour le mieux.

Le médecin : J’en suis heureux. J’avoue qu’on ne voit pas souvent un accidenté avoir le sourire au bout de quelques jours seulement de prise en charge…

M. Razack : [Large sourire et yeux plissés !]

Le médecin : Je vois à votre air béat que vous avez certainement un motif particulier de réjouissance !

M. Razack : On ne peut rien vous cacher docteur. Je viens de recevoir mon indemnité journalière de ma compagnie d’assurance.

Le médecin : Je croyais que c’était juste les frais d’hospitalisation et de pharmacie que l’assurance prenait en charge ?

M. Razack : Oui bien sûr. Les frais d’hospitalisation et de pharmacie sont les garanties de base. J’ai souscrit également à une indemnité journalière en cas d’invalidité partielle comme c’est le cas actuellement.

Le médecin : [Se rapprochant du patient et lui chuchotant]: donnez moi le nom de votre compagnie d’assurances…

M. Razack : Je vous donne plus doc. C’est la Générale des Assurances du Bénin et le produit c’est La GAB individuelle accidents et je vais demander à mon agent d’assurance de passer vous voir.

Le médecin : Ah vraiment j’en serai heureux. Merci.