Investiture de Romuald Wadagni: Le Bénin installe son 20ème président dimanche prochain

Une page historique d’une portée inédite s’apprête à se tourner au Bénin. Dimanche prochain, le 24 mai 2026, le pays installera officiellement son nouveau chef de l’État : Romuald Wadagni. Élu à la suite du scrutin du 12 avril dernier, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances prêtera serment pour un mandat de sept ans.

Si l’on comptabilise l’intégralité des figures ayant tenu les rênes de l’État depuis l’indépendance en 1960 — incluant les présidents constitutionnels, les chefs de juntes militaires et les présidents de conseils de transition, même pour une seule journée —, Romuald Wadagni s’inscrit comme la 20ème personnalité à diriger le Bénin depuis l’indépendance en 1960, et le 5ème homme de l’ère du renouveau démocratique ou le 8ème président en tenant compte des mandats exercé depuis la conférence des forces vives de la nation.

Il s’installe après Hubert Maga (5 ans et 3 mois), Christophe Soglo ( 2 ans, 1 mois et 23 jours), Sourou Migan Apithy (1 an, 10 mois et 2 jours), Justin Ahomadegbé (5 mois et 21 jours), Tahirou Congacou (23 jours), Jean-Baptiste Hachème (3 jours), Maurice Kouandété (4 jours), Alphonse Alley (6 mois et 26 jours), Émile Derlin Zinsou (1 an, 4 mois et 23 jours), Paul-Émile de Souza (4 mois et 24 jours), Mathieu Kérékou (28 ans, 5 mois et 7 jours), Nicéphore Soglo (5 ans), Thomas Boni Yayi (10 ans), Patrice Talon (10 ans, 1 mois et 14 jours).

Cette cérémonie d’investiture se distingue par des choix logistiques et diplomatiques forts, qui symbolisent une rupture totale avec les traditions politiques de la sous-région. Pour la toute première fois de l’histoire du pays, la prestation de serment se déroulera en dehors de Porto-Novo, la capitale politique. De plus, l’événement s’annoncerait, selon certaines sources, d’une sobriété internationale stricte.

La 20e accession au pouvoir dans l’histoire du Bénin indépendant

L’accession au pouvoir de Romuald Wadagni marque l’épilogue d’une trajectoire politique nationale dense. Cette 20e transition à la tête du pays rappelle les nombreuses mutations institutionnelles traversées par le Bénin depuis l’indépendance.

L’histoire a vu se succéder les pères fondateurs de la République du Dahomey, Hubert Maga, Sourou-Migan Apithy et Justin Ahomadegbé-Tomêtin, mais a aussi été profondément jalonnée par les coups d’État et les régimes d’exception des années 1960 et 1970. Les généraux Christophe Soglo, Alphonse Alley, ou encore des figures de transitions militaires éclair comme Jean-Baptiste Hachème et le commandant Maurice Kouandété (qui ne gouverna parfois qu’une seule journée), illustrent cette instabilité chronique de l’époque. Suivront l’ère de la République populaire sous Mathieu Kérékou, puis le Renouveau démocratique moderne.

En s’installant au sommet de l’État ce dimanche, Romuald Wadagni n’endosse pas seulement un costume de gestionnaire, il s’aligne derrière 66 ans d’ajustements, de crises surmontées et de mues constitutionnelles.

Une investiture sous le signe de la refondation démocratique

Ce passage de témoin s’opère dans un climat de transformations institutionnelles majeures. L’avènement de Romuald Wadagni, largement plébiscité dès le premier tour avec 94,05 % des suffrages face à Paul Hounkpè selon les chiffres de la Cour constitutionnelle, valide le cadre des réformes portées par la « Rupture ». Ce scrutin de 2026 est le produit direct de la restructuration profonde du système partisan et du code électoral révisé.

Le nouveau président hérite d’une architecture étatique hautement rationalisée, mais qui fait face au défi de sa consolidation. La vie démocratique du pays a été profondément restructurée afin de rompre avec l’émiettement des petits partis d’antan et imposer des grands blocs nationaux homogènes.

À 49 ans, le profil de Romuald Wadagni — technocrate financier formé à la Harvard Business School et ancien cadre du cabinet Deloitte — sera immédiatement mis à l’épreuve des réalités structurelles du Bénin. S’il a été l’artisan de la rigueur budgétaire et de la résilience macroéconomique du pays pendant dix ans en tant que ministre, sa mission change d’échelle. Son programme de gouvernance vise à décentraliser l’action publique. L’objectif affiché est de dynamiser les écosystèmes économiques basés sur les compétences locales spécifiques de chaque région.

Dimanche, la probable absence de fastes diplomatiques étrangers et le déplacement inédit du lieu de la cérémonie enverront un signal clair : l’investiture de Romuald Wadagni se veut un acte de souveraineté purement endogène, centré sur les affaires intérieures et l’efficacité de l’État. C’est le début d’une nouvelle ère pour la République du Bénin.