Ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a achevé une rencontre de travail de trois jours avec les grandes instances de l’armée et de la défense du pays sur le renforcement de l’armée, de la marine et du secteur de la défense. Pour le président, l’armée russe moderne doit être compacte, mais aussi faire preuve d’efficacité. Pour atteindre cet objectif, la Russie doit développer son aviation de transport militaire, a indiqué Poutine à la fin de la rencontre.

Le développement de l’aviation de transport militaire, son opération coordonnée et la disponibilité élevée de sa flotte d’avions « déterminent en grande partie la mobilité des forces armées et la capacité de les déplacer rapidement sur de grandes distances » a déclaré le dirigeant russe. « Je réitère que, pour notre pays, avec son immense territoire, le plus grand territoire du monde, ce [développement de l’aviation de transport militaire] a une importance particulière, afin que notre armée puisse rester compacte, comme on dit toujours, mais efficace. Ceci est également important pour le succès des opérations de débarquement », a déclaré le chef de la République fédérale lors de la réunion.

Des armes de précision avancées à longue portée

Les forces armées russes doivent disposer de suffisamment d’avions-cargo militaires et d’hélicoptères lourds, a noté Poutine, ajoutant qu’« il y a actuellement certains succès et une base solide dans ce domaine ». Poutine a ajouté que « l’armée et la marine russes doivent être suffisamment équipées d’armes de précision avancées à longue portée ». Selon Vladimir Poutine, l’analyse des conflits militaires des dernières décennies et l’expérience du développement des principales armées mondiales soulignent le rôle croissant de l’emploi efficace, par exemple, de missiles de croisière de diverses bases et également de munitions guidées.