Vador, le nouvel avion français de surveillance et de renseignement pourrait rejoindre très bientôt les forces Barkhane au Sahel. D’après OpexNews qui a rapporté l’information, l’aéronef léger de reconnaissance entrera en service au sein de l’armée française de l’Air et de l’Espace dans les prochains jours. Mais avant ça, l’avion espion va d’abord effectuer une mission d’essai à Djibouti, une expérimentation technique et opérationnelle.

Bimoteur de type Beechcraft King Air 350, Vador, Vecteur Aéroporté de Désignation, d’Observation et de Reconnaissance, est doté de capteurs pour collecter des renseignements d’origine électromagnétique (ROEM) et d’image (ROIM). L’année dernière, l’armée française de l’Air et de l’Espace avait déjà reçu deux avions Vador. Les deux aéronefs envoyés à la base aérienne 105 d’Évreux pour équiper l’Escadron électronique aéroporté 1/54 Dunkerque avaient été commandés en juin 2016 aux sociétés Sabena Technics et Thalès. D’ici 2030, l’armée de l’Air et de l’Espace disposera au total de huit exemplaires de l’aéronef.

Renforcer les capacités de surveillance des forces françaises

Les avions sont destinés à renforcer les capacités de surveillance des forces françaises. Au Sahel où opère actuellement la force Barkhane, la France dispose d’environ 5.100 hommes déployés pour lutter contre les mouvements djihadistes. C’est la plus grosse opération extérieure française. Le mois dernier, l’armée malienne avait affirmé avoir neutralisé 26 djihadistes dans le centre du pays au cours d’une opération conjointe avec les forces de l’opération Barkhane.