Le Président de la République Patrice Talon sera investi dimanche 23 mai prochain dans ses nouvelles fonctions. Cette investiture marque le début de son deuxième mandat et dernier quinquennat constitutionnel à la tête du Bénin. Selon des sources bien introduites, aucun chef d’Etat étranger n’est invité à cette cérémonie.

L’information est donnée par la radio locale Frissons. En effet, selon les services de la présidence de la République, aucun chef d’Etat n’est attendu à l’investiture de Patrice Talon. La cérémonie qui se déroulera au stade Charles de Gaules de Porto-Novo réunira les sages et notables du Bénin, les présidents et membres des institutions de la République et autres personnalités du Bénin.

De même, c’est au Professeur Joseph Djogbénou, Président de la cour constitutionnelle et avocat personnel de Patrice Talon que le Président à sa propre succession devra lire le serment. Quant à la vice-présidente Mariam Chabi Zimé Talata, elle rentrera dans ses nouveaux attributs de grande Chancelière du Bénin en remplacement à Koubourath Océni.