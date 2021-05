Le président de la République Patrice Talon a prêté serment ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, pour un second mandat de cinq ans. Dans son discours d’investiture, le président a dit ce que les Béninois doivent faire pour aller le plus loin possible sur le chemin du développement. Patrice Talon est convaincu que si les Béninois sont plus unis, le pays va relever beaucoup de défis. Il appelle les Béninois à croire à leur destin commun et y travailler de façon plus harmonieuse.

Patrice Talon a bien planté le décor des cinq prochaines années de sa gouvernance lors de son discours d’investiture ce dimanche 23 mai 202. Pour lui, pour ce second mandat, il s’agit «de transformer l’essai que constitue les avancées voire les prouesses qu’ensemble réalisées ». Et «Transformer l’essai, c’est d’aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C’est ne jamais renoncer aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. C’est avoir conscience que celles-ci caractérisent bien les transformations structurelles et démontrent combien nous sommes sur la bonne voie ».

Pour y arriver, tous les Béninois doivent croire en «notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse ». Selon le chef de l’Etat, au regard de ce que les Béninois parviennent malgré leurs divergences, ils doivent se convaincre qu’en étant plus unis, ils vont parvenir à faire beaucoup plus. A l’en croire, le défi commun doit être de taire les querelles pour se consacrer à l’essentiel : «consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi ».

S’appuyer sur les cinq dernières années

Malgré les divergences, les Béninois ont réussi beaucoup de chose lors du quinquennat qui s’est achevé. Le chef de l’Etat estime qu’ils ont su changer collectivement leur état d’esprit. Tout le Bénin a affiché sa ferme volonté de relever tous les défis qui se posent à lui. Au nombre de ces défis, il y a le renforcement de l’unité nationale, assurer la sécurité, l’améliorer leur cadre et leurs conditions de vie, la mise en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique ou encore la reconstruction l’école béninoise et du système de santé. Il y a aussi la garantie de la bonne gestion des finances publiques, le renoncement à la facilité, l’arrêt de l’impunité notamment des élites. Le Bénin a aussi opéré des réformes pour améliorer les pratiques, consolider l’Etat de droit, renforcer le processus démocratique et donner corps à un Etat moderne.