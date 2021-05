La conférence épiscopale du Bénin a tenu les 18, 19 et 20 mai dernier, la troisième session ordinaire plénière de l’institution au titre de l’année pastorale 2020-2021. La rencontre a eu lieu au grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvédji. Plusieurs sujets étaient au menu de la rencontre du clergé.

Au regard du développement de l’actualité nationale, les évêques du Bénin réunis au sein de la conférence épiscopale se sont prononcés sur certains faits. Il s’agit notamment des crimes rituels répandus à travers les villes. Pour le clergé, les individus doivent tenir respect à la sacralité de la vie humaine qui appartient à Dieu. Les évêques déplorent la recrudescence de ces actes et appellent les populations à s’abstenir de se faire justice.

Sur le plan socio-politique, le clergé béninois reste préoccupé par la fracture sociale qui devient de plus en plus inquiétante. Le communiqué final de la conférence épiscopale fait mention des « clivages prononcés dans la classe politique, les arrestations multiples, le climat de méfiance et de peur et l’expression de divers sentiments de frustrations ». Par ailleurs, les évêques souhaitent enfin la construction d’un nouvel ordre de vivre-ensemble avec comme fondement, le dialogue, la tolérance et la réconciliation.